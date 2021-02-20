مرور لكويكبات ونجوم.. ظواهر فلكية نشهدها في سماء القاهرة اليوم

رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية حدوث ظاهرتين فلكيتين، نشهدهما اليوم السبت 20 من شهر فبراير الجاري، في سماء القاهرة.









وأوضح المعهد أن هناك مرورًا للكويكب "سوشي" على مسافة 2.66 درجة جنوبًا عن مركز القمر وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.









كما يمر نجم "الدبران" على مسافة 4.99 درجة جنوبًا عن مركز القمر، وذلك في تمام الساعة الرابعة، حيث نشهد هذه الظواهر في سماء القاهرة.









وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الكويكبات تمر على مسافات آمنة من كوكب الأرض، فهي لا تمثل أي خطورة.









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وكان المركز القومي للبحوث الفلكية، كشف عن عدة ظواهر شهدناها يوم أمس، الجمعة الموافق 19 من الشهر الجاري، حيث كان هناك مرور لكوكب المريخ على مسافة 3.69 درجة شمالًا عن مركز القمر الساعة الواحدة.







