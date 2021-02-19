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فن

وائل جمعة يشارك متابعيه بصورة مع ابنته .. شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:57 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر وائل جمعة نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر سابقا، صورة له مع ابنته عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق وائل جمعة قائلا: " الغداء مع روح قلبي ومليكه عمري ".

ويذكر أن أبدى وائل جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق سعادته وفخره بتحقيق المارد الأحمر برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث للنسخة 2020.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.
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