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فن

حب من غير جواز.. رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث تصريحاتها

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:23 م
صدى البلد
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سعيد فراج
أثارت الفنانة رانيا يوسف، حالة كبيرة من الجدل بعد حلقتها أمس ببرنامج «ليلة الخميس» عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد تصريحها برفض الزواج، وتفضيلها للحب بدون زواج. 

وقالت رانيا يوسف، في الحلقة إن الزواج فكرة ليست ناجحة ما لم يأت عن حب من الطرفين وقبول كل منهما لعيوب الآخر، مشيرة إلى أن الزواج بعد سن الثلاثين يكون أكثر نضجًا من ذي قبل. 

وأضافت رانيا يوسف، أنها تزوجت مرتين بعد سن الثلاثين ولم توفق فيهما، مشيرة إلى أن ثقافة المجتمعات العربية قد تجبر بعض الفتيات على الزواج خوفًا على السمعة. 

وأكدت رانيا يوسف على رفضها للزواج، قائلة: «أنا مش هتجوز تاني»، وبعد سؤال المذيعة لها حول قبولها للحب بدون زواج، أجابت قائلة: «بالظبط كده»، ليدخل المتابعون في تساؤلات حول سبب رفض رانيا للزواج. 

يأتي ذلك، بعدما أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل بتصريحاتها عن ارتداء الحجاب والتي قالت إنه لم يفرض على النساء في مصر بالإضافة إلى استشهادها بآية قرآنية والتي تبرر من خلالها إبراز مفاتنها.

تعرضت رانيا يوسف بعد هذه التصريحات إلى هجوم كبير من قبل الجمهور مما علها تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة تلك التصريحات المثيرة للجدل حول والتي أصدرتها خلال أحد البرامج الفضائية.

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