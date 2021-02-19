صاروخ وقنبلة .. مجدي عبد الغني يعلق على فساتين رانيا يوسف





ووجهت المذيعة سؤالًا للكابتن مجدي عبد الغني، طالبته بوصف فساتين رانيا يوسف، بطريقة التعليق الرياضي، فقال: «لما نلاقي لعيب شاط كورة جامدة نقول عليها صاروخ وقنبلة، وهي دي فساتين رانيا يوسف».



يأتي ذلك، بعدما أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل بتصريحاتها عن ارتداء الحجاب والتي قالت إنه لم يفرض على النساء في مصر، بالإضافة إلى استشهادها بآية قرآنية والتي تبرر من خلالها إبراز مفاتنها.

تعرضت رانيا يوسف بعد هذه التصريحات إلى هجوم كبير من قبل الجمهور مما علها تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة تلك التصريحات المثيرة للجدل، والتي أصدرتها خلال أحد البرامج الفضائية.





حظيت حلقة أمس من برنامج «ليلة الخميس» عبر قناة mbc مصر الفضائية، على اهتمام عدد من نشطاء السوشيال ميديا الذين تداولوا تصريحات الضيوف في الحلقة، وكانوا: «رانيا يوسف ومجدي عبد الغني وحسن شاكوش».