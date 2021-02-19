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سب صريح.. دستورية النواب: إهانة تامر أمين لـ الصعيد جريمة يعاقب عليها القانون

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:16 م
تامر أمين
تامر أمين
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شيرين عادل
قال النائب إيهاب رمزى، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، إن إساءة الإعلامى تامر أمين لأهالى الصعيد تشمل شقا قانونيا ومحورا آخر يختص بمخالفة للميثاق الأخلاقى والإعلامى للمجتمع المصرى.

وأضاف "رمزى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن الشق القانونى فيما يختص بإساءة الإعلامى تامر أمين يشتمل على سب صريح لقطاع كبير من شعب مصر وهم أهل الصعيد بالإضافة للمرأة الصعيدية وإهانة لا يقبله أى مجتمع.

وأكد أن إهانة الإعلامى تامر أمين لأهالى الصعيد لا يقبلها أى مجتمع ولا القانون الذى يعاقب حتى على التحقير  ،  لافتأ إلى أن تصريحاته لا يمكن تقبلها تمامأ ومن الممكن أن يكون خطأ عفويا ولكنه لا يليق أن يصدر من إعلامى ذي خبرة وتاريخ فى مجال الإعلام والذى أغضب الجميع.

وتابع أن إساءته للصعيد فيها إفتراء وتجنٍ على صعيدات مصر وتناسى أن الرائدات فى مصر من أهالى الصعيد ولابد من العودة لتاريخ الصعيد فى التنوير ولا ننسى هدى شعراوى ، نعمات أحمد فؤاد ، إنعام محمد على وسيدات كثيرات من الصعيد.

ونوه بأن تصريحات الإعلامى تامر أمين يخضع تحت طائلة القانون لأنه يشكل جريمة سب يعاقب عليها القانون بخلاف مخالفة الميثاق الإعلامى ولا نقبل بأى إهانات لأهالى الصعيد.
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