سميرة سعيد: بخاف من الضلمة .. وأول حب في حياتي لما كنت في المدرسة

قالت الديفا سميرة سعيد، "بخاف من الضلمة ومبحبش الحاجات غير الواضحة حتى على مستوى الأشخاص"، مؤكدة أنها تحب الوضوح في كل شيء.





وأضافت "سعيد" خلال لقاء لها ببرنامج "السيرة" عبر فضائية "دي ام سي" أول حب في حياتي كان حب البراءة عندما كنت في المدرسة وكان اسمه عتمان وشعرت أنني أرغب في أن يجلس بجانبي.





وتابعت أن الشخص الثاني الذي أحبته وكان من طرف واحد عندما حضرت زفاف أخيها في بلجيكا.





وأشارت "سعيد" إلى أن الحماية الزائدة من الممكن أن يكون لها أثر عكسي والحديث والكلام هو الأساس مع الأبناء، معلقة "لو عندى بنت هربيها بطريقة مختلفة عن تربية والدتي".



