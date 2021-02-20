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فن

لا ينسى.. نانسي عجرم تكشف ذكرياتها مع حفل ستاد القاهرة

السبت 20/فبراير/2021 - 02:46 ص
نانسي عجرم حفل ستاد
نانسي عجرم حفل ستاد القاهرة
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سعيد فراج
كشفت الفنانة نانسي عجرم، في مقابلة لها مع شبكة CNN، أن الحفل الغنائي الذي أحيته في ستاد القاهرة الدولي قبل عام، كان أبرز حفلاتها التي لا تنسى، مشيرة إلى شعورها بالمفاجأة لتواجد 100 ألف شخص من الجمهور. 

وأضافت نانسي عجرم، أنها لم تشعر بقدميها خلال الحفل أثناء المشي بسبب الصوت، معربة عن فرحتها بالحفل التي وصفته بأنها شعرت وكأنها ميسي أو رونالدو، وهذا ما جعلها تفكر في لاعبي كرة القدم وكيف يقومون بالتركيز وسط هذه الجماهيرية. 

يذكر أن  نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".

من جانبه، قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ "نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" ونتمنّى لها النجاح المتواصل".

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