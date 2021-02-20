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فن

لقاء الخميسي تستعد لتصوير 3 كليبات.. خاص

السبت 20/فبراير/2021 - 12:11 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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سعيد فراج
انتهت الفنانة لقاء الخميسي، من تسجيل 3 أغاني خلال الفترة الحالية، وتستعد لتصويرهم على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة القليلة المُقبلة، تمهيدًا لطرحهم منفردين. 

ولم تكشف لقاء الخميسي، عن موعد طرح أغنياتها الجديدة، وتحفظت على ذكر تفاصيلها لتشويق الجمهور قبل طرح الأغاني التي تدخل بها عالم الغناء بعد التمثيل. 

يأتي ذلك؛ بعدما ساند حارس الزمالك السابق، محمد عبد المنصف، زوجته، الفنانة لقاء الخميسي، في أول حفل غنائي لها على مسرح ساقية الصاوي.

وقدمت لقاء الخميسي خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني بعض المطربين والمطربات الكبار، وعلى رأسهم جارة القمر لفيروز.

ولاقى الحفل حماسا من الكثيرين؛ فور إعلانها عنه، ويقام وفقا للإجراءات الإحترازية الصحية، بحضور جماهيري لافت.
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