التضامن: 38% من حالات الطلاق المسجلة في الأعوام الثلاثة الأولى من الزواج

قالت الدكتورة راندا فارس مدير برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن بداية إطلاق المشروع كانت لتدعيم الشباب المقبل على الزواج من سن الثامنة عشر إلى الخامسة والعشرين، لبناء أسرة متماسكة.





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، المذاع على الفضائية الأولى، أن إحصائيات عام 2018 تؤكد إن 38% من حالات الطلاق المسجلة كانت في الأعوام الثلاثة الأولى و15% كانت أثناء السنة الأولى.





وتابعت، أنه يجرى حاليا تقديم العديد من التدريبات للمخطوبين وحديثى الزواج لزيادة الوعى بأضرار الطلاق.





وكانت حذرت الدكتورة راندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، من ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري.





وقالت فارس، في تصريحات لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، صباح الخميس، إنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصل عدد حالات الطلاق في مصر خلال عام 2018 إلى 211 ألف حالة، مقارنة بـ60 ألف حالة فقط في عام 2000.





وأضافت أن الأعداد تضاعفت بشكل مخيف للغاية، مشيرًا إلى أن 38% من حالات الطلاق تتم خلال أول ثلاث سنوات من الزواج، وهو ما يؤكد أن الشباب لا يدرك جيدًا مفهوم الزواج والمسؤوليات التي تقع عليهم.



