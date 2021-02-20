وش الخير.. محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية لزوجته

نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة برفقة زوجتة راندا رياض من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام.
وعلق الشرنوبي على الصورة قائلا : My success means nothing without you in my life، انتي وش الخير ❤️
وجاءت لهما التعليقات كالآتي:
تجننوا، حلوين اوي، ربنا يخليكم لبعض
يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي فاجأ جمهوره في ديسمبر الماضي، بإعلان خطبته على راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام.
وكان من المقرر أن يقيما حفل زفاف كبير لكن بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد أقاما حفلا بسيطا اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين في منتصف يونيو الماضي.