حواجز وأسلاك.. المواطنون يشكون من العبث بكورنيش القناطر الخيرية

تعد القناطر الخيرية واحدة من أجمل المدن بمحافظة القليوبية، التي تتميز بموقعها المميز على فرعي دمياط ورشيد، ويقصدها السياح والمواطنين في التنزة، وذلك لجمالها وتمتعها بالمناظر الخلابة على ضفاف النيل.





ويشتكي أهال مدينة القناطر الخيرية مؤخرًا من حجب الأسلاك والحواجز رؤية نهر النيل بسهولة للمارة، ويعيق ذلك البسطاء من تلقي نسمات الهواء والاستمتاع بالمنظر المريح الهادئ.





والجدير بالذكر، أن كورنيش القناطر الخيرية يعد نزهة مجانية، يقصدها الكثير ويستشعروا فيها بالراحة والجمال بمجرد التمشية عليه، ولكن مع تواجد الأسلاك الشائكة والأشجار الكثيفة وبعض الكافيهات التي استغلت المكان بشكل يحجب الرؤية للمارة، أصبح الكورنيش بعيد عن ما أعتاد الجميع أن يره عليه.









وناشدت الأهالي وزارة الري، والمسئولين بمحافظة القليوبية والجهات المختصة، بإعادة كورنيش القناطر لرونقه من جديد، وإزالة أي حواجز تمنع الرؤية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد استغلال الكافيهات لمساحات كبيرة على ضفاف النيل.





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