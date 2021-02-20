بإطلالة كلاسيكية.. كنزي دياب في أحدث ظهور عبر انستجرام

شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها صور جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وتألقت كنزي دياب بإطلالة كلاسيكية انيقة مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود، كما تركت شعرها منسدلا على كتفها .





وكان النجم عمرو دياب والمخرج طارق العريان تعاونا، قبل مسلسلهما المنتظر على نتفليكس، حيث قدم الثنائي الإعلان الخاص بإحدى شركات الاتصالات لأغنية الهضبة الجديدة محسود.





وكان عمرو دياب، طرح أغنيات ألبومه على التوالي، حيث طرح حتى الآن أغنيات هي، فاكرني يا حب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك وشكرا.