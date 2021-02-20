صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق إيفرتون مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون كالاتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: هندرسون، كاباك، روبرتسون، أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، جونز، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، تُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1



