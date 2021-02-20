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رياضة

صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

السبت 20/فبراير/2021 - 06:33 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره فريق إيفرتون مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون كالاتي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: هندرسون، كاباك، روبرتسون، أرنولد.

خط الوسط: فينالدوم، جونز، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، تُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

ويأتي فريق ليفربول في ترتيب الدوري الإنجليزي بالمركز السادس في جدول البريميرليج برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السابع برصيد 37 نقطة.
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