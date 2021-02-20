خلال 4 أيام.. مقتل 22 من إرهابيي قسد في سوريا بنيران مجهولة

لقي 22 من ميليشيات قسد الإرهابية في مناطق شرقي سوريا حتفهم وأصيب آخرون في عدة عمليات استهداف مختلفة وذلك خلال 4 أيام.

وبحسب تقارير إعلامية سورية نقلا عن مصادر محلية في محافظة الحسكة، قتل 5 من إرهابيي قسد، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في كمين مسلح تعرضت له دوريتهم على الطريق الواصل بين بلدتي الهول وتل حميس شمالي شرقي محافظة الحسكة ضمن مناطق سيطرة الجيش الأمريكي.





كما قتل 3 مسلحين من التنظيم الموالي للجيش الأمريكي وأصيب 5 آخرون بعضهم جراحه خطيرة، في سلسلة هجمات على حواجز تابعة له في قرى ريف الحسكة الجنوبي، ليل الخميس وصباح الجمعة.





ففي بلدة الصبحة والثاني في مدينة الشحيل شرقي دير الزور،قتل مسلحان اثنان من تنظيم قسد، بإطلاق الرصاص عليهما من قبل مجهولين، مساء الخميس.





كما قتل في نفس اليوم مسلحا آخرا من قسد برصاص مجهولين في قرية الكواشية التابعة لبلدة مركدة جنوبي الحسكة.





كما قتل 3 مسلحين آخرين من التنظيم الموالي للجيش الأمريكي فجر الخميس، في محاولة تسلل فاشلة على محور بلدة (أبو راسين/ مدينة رأس العين) شمال غربي الحسكة، برصاص مسلحي الجماعات التركمانية الخاضعة للجيش التركي.



