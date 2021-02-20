ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مدير عام الطاقة الذرية في إيران.. تعرف على السبب

السبت 20/فبراير/2021 - 08:39 ص
مدير عام الطاقة الذرية
مدير عام الطاقة الذرية
Advertisements
شريف سيد
كشف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن سبب الزيارة المقرر لها اليوم السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران. 

وكتب غروسي في تغريدة على تويتر: "أسافر إلى طهران للقاء كبار المسئولين الإيرانيين من أجل إيجاد حل مقبول للطرفين يتفق مع القانون الإيراني، ولكي تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطة التحقق الضرورية في إيران. على أمل النجاح الذي يفيد الجميع". 

ومن ناحية أخرى، قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، اليوم السبت، إن الدبلوماسية يجب أن تكون جزءًا من مساعي حل المشكلة مع إيران. 

وأضاف سوليفان في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "الرئيس جو بايدن طلب منا الموافقة على دعوة أوروبية لبدء النقاش بشأن إيران".

وتابع: "نعتقد أنه من الممكن التوصل لحل دبلوماسي والمهم أولا الجلوس على طاولة المفاوضات".

ومساء الجمعة، قال البيت الأبيض إن  واشنطن وافقت على وساطة الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي الإيراني.

وأكد أن الإدارة الأمريكية "لا تخطط لرفع العقوبات" المفروضة على طهران، "قبل انتهاء المباحثات مع الشركاء الأوروبيين".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي طالبت إيران الولايات المتحدة، بإنهاء العقوبات المفروضة عليها، قبل العودة للاتفاق النووي وانسحب منه الرئيس الأمربكي السابق دونالد ترامب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طهران تعبر الخط الأحمر.. الدولية للطاقة الذرية تؤكد تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20%

بنسبة 20%.. إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم

إيران تهدد بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه الحالة

بومبيو يهاجم إيران لابتزازها المجتمع الدولي بعد التهديد بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أمريكا تتهم إيران باستخدام أسلحة كيميائية

فوردو أكبر خطر.. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب بإحياء سريع للاتفاق الإيراني

ترشيحاتنا

ظهر نافقًا في كفر الشيخ.. 7 معلومات مهمة لا تعرفها عن الحوت الزعنفي

هنا الزاهد: شكرا لـ50 مليون مشاهد تابع ساندى كراش

تجريد هاري وميجان من الرعاية الملكية.. مقربون: لم يتفاجأ على الإطلاق

إثيوبيا.. قوات إقليم تيجراي تضع شروطا للسلام مع آبي أحمد

أخبار التكنولوجيا.. أفضل 5 هواتف بتقنية 5G عام 2021.. وطريقة سريعة لتدوين الملاحظات وحفظها على واتساب

لعشاقها بالخليج... شاهد GMC همر E الكهربائية موديل 2022

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد شبيهة فاتن فريد.. حفيدتها طبيبة بريطانية نسخة طبق الأصل.. صور نادرة

لعشاقها بالخليج... شاهد GMC همر E الكهربائية موديل 2022

بإطلالة جذابة.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها