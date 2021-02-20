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منوعات

لعشاق الليل.. دراسة تؤكد: السهر يؤثر على الصحة العقلية

السبت 20/فبراير/2021 - 09:46 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يعشق البعض الاستيقاظ أثناء الليل، وتجد ساعات نومهم خلال اليوم معدودة، ولكن ذلك الأمر خطير للغاية، فإن الجسد يحتاج إلى النوم وأكثر الأعضاء احتياجا إلى النوم أثناء الليل هو المخ، فأي تعديل يؤثر سلبًا على الصحة العقلية للشخص. 

حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن مجموعة من العلماء جندوا 21 شابًا ليتعاونوا معهم لتنفيذ إحدى التجارب العلمية عن تأثير النوم على مخ الإنسان وصحته العقلية وتفاعله مع من حوله. 

وطلب الباحثون، من المتقدمين، إجراء تجربة السهر لمدة ليلة واحدة بعد أن كشفوا على صحة جسدهم وخاصةً المخ، فاكتشفوا في اليوم التالي حدوث خلل في المخ، واختلال توازن مادة تسمى المادة البيضاء في المخ. 

وأوضح العلماء، أن السهر أثر على تركيبة الخلايا في المخ لأكثر من 19 شابًا من المشاركين في التجربة، وأصيبوا بالاختلال في التواصل نظرا لحاجة جسدهم إلى النوم، أما عن الاثنين الآخرين فأوضح العلماء أنه ربما يكون جسداهما بهما ما يمنعهما من ظهور تلك الأعراض لأنهما كانا متيقظين، وخلايا مخيهما نشطة، وكأنهما كانا نائمين طوال اليوم. 

وحذر الأطباء، في نهاية تلك الدراسة، من السهر والاعتماد على النوم بقدر كبير في اليوم التالي، فقد يتعثر الجسم في التواصل بشكل صحي مع الآخرين. 

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