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أخبار العالم

الصحة الروسية تعلن تسجيل ثالث لقاح مضاد لكورونا تحت اسم "كوفيفاك"

السبت 20/فبراير/2021 - 09:52 ص
وزير الصحة الروسي
وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو
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أ ش أ
أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك".

وأكد وزير الصحة الروسي في تصريح، أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا.

من جانبه، قال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، "إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل".

يشار إلى أن لقاح "كوفيفاك" يعد الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.. وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم في 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك v"، وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل "Epivakkorona"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.
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