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تعليم

بعد وضع حجر الأساس.. المستشار الهندسى لجامعة حلوان الأهلية يوضح مراحل الإنشاء

السبت 20/فبراير/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
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كريم ناصر - إسلام خالد
وضعت جامعة حلوان اليوم، حجر أساس الجامعة الأهلية الجديدة، التى يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، مؤكدًا امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ونخبة من عمداء كليات جامعة حلوان وأعضاء مجلس النواب. 

وصرح الدكتور هابى حسنى المستشار الهندسى لجامعة حلوان، بأن الجامعة الأهلية الجديدة يتم انشائها على مساحة ٦٥ فدانا على عدة مراحل. 

وأضاف أن المرحلة الأولى لإنشاء جامعة حلوان الأهلية، تشمل إنشاء ٨ مبانى، تمثل ٢٠% من مساحة إنشاء الجامعة، والمرحلة الثانية تشمل مساحة ٣٠ فدانا، تحتوى على ٧ مبانى للورش والأكاديمية وتحتوى على برامج الفنون والهندسة والعلوم الطبية والإنسانية، والمرحلة الثالثة تشمل إنشاء القاعات وسكن الطلاب. 

من جهته، نوه الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة الأهلية الجديدة بجامعة حلوان، هي جامعة من جامعات الجيل الرابع، وستضم كليات فريدة وتخصصات نادرة مثل كليات العلاج الطبيعى وطب الأسنان، والإدارة الرقمية والفنون، وبرامج إدارة المتاحف. 

وأوضح أن الجامعات الأهلية تعد رافدا من روافد التعليم المصرى، وأن العمل بجامعة حلوان الأهلية يجرى على قدم وساق استعدادا لاستقبال الطلاب بالعام القادم، بكلية أو اثنين على الأقل. 

وأشار "نجم"، إلى أن مخطط الجامعة الأهلية التطبيقية الجديدة يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.
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