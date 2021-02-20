من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة لها خلال استعدادها للظهور في برنامج "معكم".









وتألقت مي عمر في أحدث ظهور لها بإطلالة أنثوية أنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى أعلى الركبة وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وارتدت حزاما حول الخصر.









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وانتعلت مي عمر حذاءً أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات والمجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، ولفتت الأنظار بساعة يد من ماركة Hublot.









وتميزت ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها بأنها مرصعة بـ 138 ماسة، وتأتي الساعة بحزام أسود من جلد التمساح، بالإضافة إلى حزام مطاطي مُبطن ترتديه مي عمر في الصورة، وقد بلغ سعرها 15,100 دولار أمريكي.









أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل دينا راغب مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.



