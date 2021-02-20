وزير التعليم العالى يضع حجر أساس إنشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية.. فيديو وصور

وضعت جامعة حلوان اليوم، السبت، حجر أساس الجامعة الأهلية الجديدة التى يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، مؤكدًا امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.











جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ونخبة من عمداء كليات جامعة حلوان وأعضاء مجلس النواب.





ويضم مخطط الجامعة الأهلية التطبيقية الجديدة بجامعة حلوان مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.











وستشمل كليات للطب وطب الأسنان وكلية العلوم الإنسانية التطبيقية، والتى تضم برنامج ترجمة وبرنامج للعقود القانونية، حيث تعتبر كليات آداب وحقوق وتربية بإجمالى 3 برامج مختلفة بداخل كلية العلوم الإنسانية التطبيقية.









وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة فى جامعة حلوان الأهلية التطبيقية وتكون جاهزة لاستقبال الطلاب على الأقل بكلية أو كليتين العام الجامعى 2021 / 2022.