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تعليم

قرارات وإجراءات مرتقبة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم.. صدى البلد ينشر التفاصيل

السبت 20/فبراير/2021 - 10:03 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، الشهري، اجتماعا خلال ساعات، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات، وذلك بجامعة حلوان.

ويتم إجراء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، والتي على أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.

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وأكد مصدر مسؤول بوزاررة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أهم ما سيتم تناوله خلال الاجتماع مناقشة تقليل أعداد الطلاب داخل الجامعات، والإطلاع على مستجدات البنية التحتية الجامعات والتحول ، بالإضافة إلى تقديم المحتوى التعليمي للطلاب بأساليب تكنولوجية وذلك مختلفة لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ومساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.


وأضاف المصدر، لموقع "صدى البلد " أنه لم يتم حتى الآن صدور اي قرارات نهائية تخص الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتبعة مشيرا إلى أن جميع القرارات غدا خلال اجتماع المجلس.


وأوضح انه سيتم تناول كيفية سير العملية التعليمية بالجامعات من القيام بتقسيم الطلاب إلى مجموعات تدريسية صغيرة بحد 100 طالب حد أقصى للكليات النظرية، و50 طالبا بحد أقصى في الكليات العملية.


وتابع: "سيتناول الاجتماع آلية الاعتذار عن الامتحانات والإجراءات الاحترازية المتبعة أثناء فترة الامتحانات والتي سبق وأن تم الإعلان عنها إضافة إلى الإجراءات الاحترازية في فترة الفصل الدراسي الثاني داخل الجامعة والمدن الجامعية كما سيتم تحديد موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية".

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