ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لليوم الثالث على التوالي.. اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تتلقى طلبات الترشح

السبت 20/فبراير/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، أبوابها اليوم السبت، لتلقي طلبات المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس، في تمام الساعة العاشرة صباحا لليوم الثالث على التوالي.

وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث، منوهة بأنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.

ولم تتلق اللجنة أي طلبات من المرشحين أمس.

ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة ، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و 200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.

وكان قد تقدم بطلبات للترشح على مقعد نقيب الصحفيين يوم الخميس الماضي كل من "السيد الإسكندراني وضياء رشوان، وطلعت هاشم فرج ورفعت رشاد".

كما تقدم لمنصب عضو المجلس فوق ١٥ سنة ٦ مرشحين، وهم "حسين الزناتي وممدوح الصغير وهاني عمارة وهبة باشا ووجدي رزق وياسر سليم".
 
وتقدم لعضوية مجلس النقابة يوم الخميس الماضي "تحت ١٥ سنة"، ١٤ مرشحا وهم "أبو السعود محمد وأيمن عبد المجيد وحسام السويفي وحسين متولي وطه حسن ابراهيم وعلاء عمران وعمر عمار وعمرو بدر ومحمد السيد أبو زيد ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد منير توفيق ومساعد الليثي وهيثم بطاح ووائل السادات".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تقرر بدء تلقى طلبات المرشحين من الغد

بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات الصحفيين

هيثم بطاح أول مرشح على عضوية مجلس الصحفيين

مساعد الليثي يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

عمرو بدر يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

أيمن عبد المجيد يترشح على عضوية مجلس الصحفيين

ترشيحاتنا

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 20 -2- 2021

في الأمور المادية.. 10 أخطاء يرتكبها الآباء عند تربية أبنائهم

لو دعمت صفقة فرجاني وفي الآخر راح الأهلي؟.. بشير التابعي: هقتله

حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة وحكم خروجهما على انفراد.. الإفتاء ترد

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور