ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.. محافظ أسيوط يلتقى مسئولي جهاز التعمير

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وذلك لمناقشة المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى وبحث آليات التنفيذ والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ويستهدف 1500 قرية في 51 مركزًا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.









واستعرض المحافظ –خلال اللقاء– نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع والتى يبلغ عددها 149 قرية على أن يبدأ العمل بقرى مركز ساحل سليم كأولوية أولى مشددا على سرعة نهو الإجراءات التنسيقية مع كل الجهات لبدء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".







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وأكد المحافظ – خلال اللقاء- على ضرورة مراعاة فتح منافذ تسويقية بمراكز الشباب كوحدات منتجة وتسويق لمنتجات الجمعيات الأهلية والشباب ولتنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب بتلك القرى لافتا الى أهمية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكل قرى الريف المصري خلال ثلاث سنوات باستثمارات عملاقة، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، لافتًا إلى أن المشروع سوف يُحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر وتشارك كل أجهزة الدولة في تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه خلال عام واحد تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدا بجهود القيادة السياسية في المُضي قُدمًا في تنفيذ برامج التنمية والتي تقوم على ركيزتين أساسيتين أولهما بناء الإنسان المصري من خلال تحقيق أقصي قدر ممكن من العدالة التنموية والوصول للمناطق الأكثر احتياجًا والركيزة الثانية تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.





وأشار محافظ أسيوط إلى أن المشروع يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع مضيفًا أن المحافظة اتخذت خطوات جادة للبدء فى تنفيذ المشروع تضمنت جولات وزيارات ميدانية لتلك القرى من خلال مسئولي المشروع القومي بوزارة التنمية المحلية والقيادات التنفيذية ومسئولي جهاز التعمير لرصد احتياجات المواطنين الفعلية وعمل لقاءات حوارية مع المواطنين لرصد احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية والتنموية.



