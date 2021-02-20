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أخبار العالم

روسيا تعتزم إنتاج 88 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال النصف الأول من العام الجاري

السبت 20/فبراير/2021 - 11:25 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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أ ش أ
أعلنت الحكومة الروسية أنها تعتزم إنتاج أكثر من 88 مليون جرعة من لقاحاتها ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021.

وأشارت نائبة رئيس الوزراء الروسي "تاتيانا جوليكوفا"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، السبت، إلى أن الجزء الأكبر من هذه الكمية "أي 83 مليون جرعة"، يعود إلى لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "جاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، وهو أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم، إضافةً إلى 5.4 مليون جرعة من لقاح "إيبي فاك كورونا" الذي طوره مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.

وأوضحت "جوليكوفا"، أن هذه الخطط لا تشمل لقاح "كوفيفاك" الذي طوره مركز "تشوماكوف" العلمي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية وتم تسجيله رسميا في البلاد اليوم، مؤكدة أن السلطات الروسية تنوي إنتاج 30.5 ألف جرعة من هذه الكمية خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى إنتاج 11.1 مليون جرعة حتى الآن في البلاد.

ولفتت إلى أن نسبة المواطنين فوق سن الـ60 الذين خضعوا حتى الآن للتطعيم في روسيا تصل اليوم إلى 45%، مشددة على أن هذا المعدل ليس كافيا وينبغي العمل على رفعه.
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