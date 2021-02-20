5 آلاف م3.. محافظ شمال سيناء يوضح أهمية محطة الريسة

قال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سينا، إن محطة تحلية مياه الريسة بالمحافظة تعد ضمن 32 محطة بمساحات مختلفة تغطى محافظة شمال سيناء.





وأضاف "شوشة"، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محاور التنمية الرئيسية الموجودة بالمحافظة يشمل التنمية المجتمعية، الصناعية، الزراعية.





وأشار إلى أن المياه هى الارتكاز الرئيسى لكل هذه المحاور، لافتا إلى أن قدرة محطة الريسة 5 آلاف م 3 يوميا وتغطى جزءا من منظومة مدينة العريش، لافتا إلى وجود محطات تحلية فى رفح والشيخ زويد.





ولفت إلى أن مدينة العريش يدخل بها مياه النيل من محطة القنظرة شرق ثم محطات مياه محلاة والذين شهدوا قفزة كبيرة خلال الـ 6 سنوات الماضية، وأن المدن الساحلية بها ما يكفيها من محطات تحلية البحر.





وتابع أن مدينة العريش تتغذى على محطات المياه المحلاة بإجمالى 3 محطات الواحدة منهم 5 آلاف م3 ثم محطة 10 آلاف م3 والتى تكفى لمدينة العريش، مشيرا إلى الأخيرة يوجد بها محطة تحلية عملاقة.





