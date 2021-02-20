ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انطلاق الاجتماع التحضيرى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. صور

السبت 20/فبراير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
بدأ الاجتماع التحضيري الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لكبار القضاة الأفارقة، والخبراء الدوليين.

يأتى هذا الاجتماع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحضير لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، والمجالس الدستورية الإفريقي.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا أكد خلاله المستشار الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة المصرية وبدعم غير محدود من القيادة السياسية، حريصة على استمرارية التعاون القضائي مع الأشقاء الأفارقة منذ عام 2017.

وقال إن الانعقاد السنوي الدوري لاجتماع القاهرة رفيع المستوى، يهدف الارتقاء بمنظومة التقاضي ودوره في المجتمع على المستوى الإفريقي، وفقًا لأعلى المستويات المتعارف عليها في الأمم المتحضرة.

وأشار الأمين العام إلى أن الاجتماع التحضيري سيناقش قائمة الموضوعات المهمة التي ينتظر أن تشكل أجندة اجتماع القاهرة الخامس، ويأتي على رأسها العدالة الإلكترونية في إفريقيا منذ اندلاع جائحة كورونا.
انطلاق الاجتماع التحضيرى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. صور
انطلاق الاجتماع التحضيرى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. صور
انطلاق الاجتماع التحضيرى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. صور
انطلاق الاجتماع التحضيرى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. صور
انطلاق الاجتماع التحضيرى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. صور
انطلاق الاجتماع التحضيرى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفارقة.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: اجتماعات الدستودية تستهدف لم شمل قيادات القارة الأفريقية.. صور

الرئيس السيسي: يجب مراجعة وتحديث الدساتير الأفريقية لمواكبة التحديات العالمية

الرئيس السيسي: التحول الرقمي يمثل تحديا كبيرا للقارة الأفريقية

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: مصر تعوم على حقول هائلة من الغاز الطبيعي

بينهم مستشار المعزول.. إدراج 21 متهما على قوائم الإرهاب

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

محفزات جديدة للمواطنين لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي.. البترول تكشفها

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

جريمة جديدة.. قوات أبي أحمد تعذب الإثيوبيين في شوارع تيجراي |فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور

بالأسعار.. مقارنة بين بيجو 3008 وستروين C5 إير كروس موديلات 2021.. صور

زراعة الشعر .. الحل السحري للرجال والنساء لمظهر جذاب