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ديني

رئيس المعاهد الأزهرية يجتمع مع رؤساء المناطق لبحث استعدادات القطاع للامتحانات

السبت 20/فبراير/2021 - 12:32 م
رئيس المعاهد الأزهرية
رئيس المعاهد الأزهرية يجتمع مع رؤساء المناطق
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محمد شحتة
عقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اجتماعا مع رؤساء المناطق الأزهرية، صباح اليوم السبت، لبحث الاستعدادات للامتحانات الأزهرية ودعم التعليم الإلكتروني.




وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ضرورة استخدام أجهزة الحاسب الآلي الجديدة، والبالغ عددها 8000 جهاز في دعم التعليم الإلكتروني، مشيرا إلى وجود خطة لتوصيل الإنترنت بجميع معاهد الجمهورية.


وشدد على ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية وتوفير أدوات التطهير والنظافة بلجان الامتحانات مع توفير جميع سبل الراحة اللازمة للطلاب بلجان الامتحانات.


الأجزاء المحذوفة من المقررات
وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للصفوف "الرابع، الخامس، السادس" الابتدائي في المواد الثقافية.


وأوضح أنه بالنسبة للصف الرابع الابتدائي، تم حذف دروس "ما أحلى أجواء القرية، القرية المنتجة، ظرف المكان والزمان" في اللغة العربية، ودرس "بناء المسجد النبوي" في التربية الإسلامية، وسورتي "يس، فاطر" في القرآن الكريم، وفي اللغة الإنجليزية تم حذف "time- unit 6- review2- smart- unit4" وفي الرياضيات تم حذف الوحدة الرابعة، وفي العلوم تم حذف حركة الشمس والأرض، وفي الدراسات لم يتم حذف منها شئ.


وفيما يخص الضف الخامس الابتدائي، تم حذف دروس "تربية الدواجن، التسامح والعفو، علامات الإعراب والفعل" في اللغة العربية، ودرس "آداب الاستماع إلى القرآن الكريم في القصة، عبد الرحمن والاستعداد" في مادة التربية الإسلامية، وسورة الشعراء من 110 إلى آخر السورة، في القرآن الكريم، وفي مادة اللغة الإنجليزية تم حذف "time:unit6- review2- smart:unit4" وفي مادة الرياضيات تم حذف درس "المجموعات الشاملن- مكلمة المجموعة- الفرق بين المجتوعتين - الاحتمال النظري"، وفي مادة العلوم تم حذف العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية- التوازن البيئي"، وفي مادة الدراسات لم يتم حذف منها شيء.


أما الصف السادس الابتدائي، تم حذف دروس "يوم لا ينسى - الدين المعاملة" لمادة اللغة العربية، ودروس "حرمة الغش في الدين - البيوع الفصل الخامس" في التربية الإسلامية، وفي القرآن تم حذف سورة الإسراء من المنهج الدراسي، أما في مادة اللغة الإنجليزية فتم حذف " time:unit5- review- smart:unit4" ، وفي مادة الرياضيات تم حذف "تطبيقات على حساب المائة، تمثيل البيانات للمنحى التكراري"، وفي مادة العلوم تم حذف درس "الجهار الحركي"، وفي مادة الدراسات تم حذف درس "محمد علي وبناء الدولة الحديثة -مشكلات البيئة الصناعية".
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