رئيس المعاهد الأزهرية يجتمع مع رؤساء المناطق لبحث استعدادات القطاع للامتحانات

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ضرورة استخدام أجهزة الحاسب الآلي الجديدة، والبالغ عددها 8000 جهاز في دعم التعليم الإلكتروني، مشيرا إلى وجود خطة لتوصيل الإنترنت بجميع معاهد الجمهورية.

الأجزاء المحذوفة من المقررات

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن الأجزاء المحذوفة من المناهج للصفوف "الرابع، الخامس، السادس" الابتدائي في المواد الثقافية.









وأوضح أنه بالنسبة للصف الرابع الابتدائي، تم حذف دروس "ما أحلى أجواء القرية، القرية المنتجة، ظرف المكان والزمان" في اللغة العربية، ودرس "بناء المسجد النبوي" في التربية الإسلامية، وسورتي "يس، فاطر" في القرآن الكريم، وفي اللغة الإنجليزية تم حذف "time- unit 6- review2- smart- unit4" وفي الرياضيات تم حذف الوحدة الرابعة، وفي العلوم تم حذف حركة الشمس والأرض، وفي الدراسات لم يتم حذف منها شئ.









وفيما يخص الضف الخامس الابتدائي، تم حذف دروس "تربية الدواجن، التسامح والعفو، علامات الإعراب والفعل" في اللغة العربية، ودرس "آداب الاستماع إلى القرآن الكريم في القصة، عبد الرحمن والاستعداد" في مادة التربية الإسلامية، وسورة الشعراء من 110 إلى آخر السورة، في القرآن الكريم، وفي مادة اللغة الإنجليزية تم حذف "time:unit6- review2- smart:unit4" وفي مادة الرياضيات تم حذف درس "المجموعات الشاملن- مكلمة المجموعة- الفرق بين المجتوعتين - الاحتمال النظري"، وفي مادة العلوم تم حذف العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية- التوازن البيئي"، وفي مادة الدراسات لم يتم حذف منها شيء.







