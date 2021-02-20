يحل فريق جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، ضيفا ثقيلا على نظيره ألانيا سبور، اليوم السبت، على ملعب باهجه شهير اوكولاري، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري التركي.





موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة:





وتقام مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 2 "التركية".





ولن تذاع مباراة جالاتا سراي وألانيا سبور على أي قناة عربية.





جالاتا سراي ضد ألانيا سبور:





ويسعى مصطفى محمد لمواصلة انطلاقته الصاروخية مع جالاتا سراي بالتسجيل في مباراة اليوم، وقيادة فريقه للفوز، وتأمين الصدارة.





كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتا سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار.





وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 4 مباريات حتى الآن بمسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 4 أهداف.





في المقابل يتسلح ألانيا سبور بعامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مصطفى محمد ورفاقه، للاقتراب خطوة من المربع الذهبي.





ترتيب جالاتا سراي وألانيا سبور:

ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 51 نقطة، بفارق الأهداف عن بشكتاش صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ألانيا سبور في المركز الخامس بـ 42 نقطة.



