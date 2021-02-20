داخل أفران المناقيش.. الأمن اللبناني يكشف عن عملية تهريب مخدرات لدول الخليج

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني "شعبة العلاقات العامة"، القبض على إحدى الشبكات المنظّمة بعمليات تهريب في أوقاتٍ سابقة داخل أفران للمناقيش الى الدول الأوروبية والخليجية، لافتة إلى أنه من خلال عمليات الرصد والمتابعة الحثيثة، وبالتنسيق مع شعبة المعلومات، تم تحديد هوية أحد أخطر أفراد الشبكة المذكورة والعقل المدبّر لها، ويدعى "أ. ح " (مواليد عام 1969، سوري)".





وقالت المديرية العامة لقوي الأمن اللبناني، إنه بعد عمليات الرصد والمراقبة التي امتدّت لفترة تفوق الشهر تقريبًا، تبيّن أن العقل المدبر قام بإيهام إحدى شركات الشحن بأنه يملك شركة لتصنيع الأفران، مستخدمًا بطاقة هوية مزوّرة لشخص يدعى ي. ن (مواليد عام 1964، لبناني) ويشحن هذه الأفران لبيعها في الدول الأوروبية، وذلك وفقا لما ذكرته ليبانون ديبايت.





وكشفت قوي الأمن اللبناني أنه تبين أن أخر عملية تهريب قام المدعو بها كانت بتاريخ 20-11-2020، حيث ضبطت السلطات الفرنسية المختصّة وقتها حوالى 465 كلغ من حشيشة الكيف مخبّأة بطريقة إحترافية في داخل فرنَين. وأوقفت المتورطين على أراضيها، وبعد ذلك، قرّرَ أفراد الشبكة تغيير وجهة التهريب الى دول الخليج.





ولف البلاغ الى أنه "بتاريخ 3-2-2021، وبعد توافر معلومات مؤكّدة لدى المكتب المذكور عن تواجد أحد أفراد هذه الشبكة في محلة الدورة ومعه فرن يحتوي كمية من الحشيشة، ينوي تهريبها الى احدى هذه دول الخليج، وأطبقت عليه قوّة مشتركة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي والمجموعة الخاصة، وتمكنت من ضبط الفرن وتوقيف شخصين: "ع. ح." (مواليد عام 1990، سوري)، "ج. أ." (مواليد عام 1997، لبناني)".





ووفق البلاغ، "قامت قوّة مشتركة من المكتب والمجموعة المذكورَتين بمداهمة منزل العقل المدبر للشبكة في محلّة البوار، حيث أوقفته برفقة المدعو "م. ح" (مواليد عام 2006، سوري) كذلك داهمت مستودعًا للشبكة في محلّة زوق مصبح، حيث ضبط بداخله /35/ كلغ، من حشيشة الكيف معدّة للتهريب، إضافةً إلى /27/ كلغ. حشيشة في داخل الفرن المضبوط".



