في ذكرى ميلاد الجوهري.. الإعلان عن غلاف كتاب «الجنرال» لعمر البانوبي

تحل اليوم 20 فبراير 2021، ذكرى ميلاد الجنرال محمود الجوهري، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، وصاحب التجربة الفريدة والمشوار الحافل بالنجاحات في قيادة الأندية والمنتخبات.





وأعلن الزميل الناقد الرياضي عمر البانوبي عن غلاف كتابه الجديد "الجنرال" والذي يؤرخ لمشوار محمود الجوهري التدريبي في قيادة منتخب مصر على مدار الولايات الأربع للجنرال الراحل، من خلال حكايات وحوارات خاصة مع نجوم منتخب الفراعنة الذين تدربوا تحت قيادته.





ووجه عمر البانوبي الشكر لأسرة الراحل محمود الجوهري، مشيرًا إلى أنه تواصل مع أحمد الجوهري، نجل الجنرال الراحل، والذي رحب وبشدة بفكرة الكتاب ولم يبخل بوقته في الحديث عن ذكريات والده مع كرة القدم.





ويكشف مجموعة من نجوم وأساطير الكرة المصرية أسرارًا للمرة الأولى عن الجوهري حفلت بها صفحات كتاب "الجنرال"، وعلى رأسهم التوأم حسام وإبراهيم حسن وأحمد شوبير ومجدي طلبة وهاني رمزي وحازم إمام وأحمد الكاس وأحمد حسن ومحمد يوسف وهيثم فاروق وطارق مصطفى، وأحمد حسام "ميدو" ونخبة من نجوم الكرة العالمية الذين كان لهم مواجهات وحكايات مع جنرال التدريب.





ومن المنتظر أن يشارك عمر البانوبي بكتاب "الجنرال"، الصادر عن دار الوطن للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تم تأجيله من يناير 2021 إلى يونيو 2021، حيث سيطرح الكتاب للجمهور.



