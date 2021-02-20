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أخبار العالم

سوريا.. الثلوج تغلق هذه الطرق أمام السائقين ونداء عاجل من إدارة المرور

السبت 20/فبراير/2021 - 12:51 م
الطرق في سوريا
الطرق في سوريا
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محمود نوفل
 أوضحت إدارة المرور السورية ان جميع الطرق في المحافظات مفتوحه أمام المركبات فيما عدا بعض الطرق في محافظات ريف دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء ودرعا بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد والضباب الكثيف.

وذكرت إدارة المرور في نشرتها الصباحية  أن كل الطرق بمحافظة ريف دمشق مفتوحة  ما عدا طريق دربل عرنة وطريق حينة دربل-عين الشعرة-حينة بسبب تراكم الثلوج. 

وأشارت إلى أن كل الطرق في محافظة اللاذقية مفتوحة  ما عدا مركية-مقامات بني هاشم بسبب تشكل الجليد. 

وفي محافظة طرطوس بينت الإدارة السورية ان  كل الطرق سالكة ما عدا طريق عام العنازة -بيت جاش-مصياف-مزرعة الشيخ علي- المجدل سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

كما لفتت إلى أن جميع طرق محافظة السويداء سالكة ما عدا طريق السويداء ضهر الجبل-سد الروم والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها وكل الطرق المؤدية إلى منطقة صلخد والطرق المؤدية إلى ناحية ملح وقراها والطرق المؤدية إلى نمرة شهبا- أم ضبيب- تيما بسبب تشكل الجليد.

وقالت : كل الطرق في محافظة درعا سالكة ما عدا طريق عام أوتوستراد دمشق-درعا سالك بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

ووجهت نصيحة عاجلة لجميع السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة من الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وكذلك استخدام حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة في جميع الأحوال والظروف تجنبًا للمخاطر التي تواجههم على الطرق. 

كما خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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