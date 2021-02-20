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فن

برفقة أبطال عمل "فى بيتنا روبوت".. عمرو وهبة من أحدث ظهور

السبت 20/فبراير/2021 - 01:49 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان عمرو وهبة، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر وهبة في الصورة برفقة أبطال مسلسل في بيتنا روبوت، وعلق:"العائلة".

ويشارك عمرو وهبه فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف  وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.
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