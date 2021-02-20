تعافى وخروج 14 مصاب كورونا من مستشفى قفط التعليمى

أعلن مستشفى قفط التعليمى بقنا، اليوم السبت، عن تعافى و خروج 14 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأعرب المتعافون، عن سعادتهم، بتعافيهم من فيروس كورونا المستجد و خروجهم بعد فترة عزل وعلاج بالمستشفى، مقدمين شكرهم للأطقم الطبية و إدارة المستشفى التى ساندتهم حتى تم تماثلهم للشفاء.

و قالت الدكتورة إسراء جمال، المشرف الطبى، إن الحالات التى خرجت اليوم تترواح أعمارهم ما بين 38 إلى 74 عامًا، وتتنوع حالاتهم المرضية ما بين عادية ومزمنة.

من جانبه قال الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفي، إن المستشفى سجل خروج 14 حالة جديدة اليوم السبت، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 122 حالة منذ بداية التعامل مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

و أضاف كمال، بأن المستشفى لا تتواني لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضي حتى يتم تماثلهم للشفاء التام تحت رعاية الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، ومشيدًا بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبيه بالمستشفى، بداية من الأطباء والتمريض ومرورًا بالفنيين و الإداريين، وانتهاء بالعمال فى مختلف الأقسام.

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