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محافظات

مكاتب لتنشيط السياحة بالغردقة وشاشات أفلام وزارة الاثار لعرض المعالم الأثرية

السبت 20/فبراير/2021 - 03:55 م
جولة وزير السياحة
جولة وزير السياحة بالغردقة
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إبراهيم جادالله
وافق الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران ، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر ، على اقامه مكتب ل هيئه تنشيط السياحة ، وذلك داخل مطار الغردقة الدولي، وكذلك مكتب اخر وسط مدينه الغردقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير السياحة مع وزير الطيران ومحافظ البحر الاحمر ، والعاملين بمكتب تنشيط السياحة بمدينة الغردقة، حيث طالب العاملين بهذين المطلبين وذلك لتنشيط الحركه السياحيه بمدينه الغردقه والقدره علي توصيل اكبر قدر من المعلومات السياحيه السائحين القادمين الى مدينه الغردقة.

كما طالب العاملون ب مكتب تنشيط السياحه بالغردقه باقامه شاشات الكترونيه داخل الفنادق السياحيه وذلك لعرض افلام وزاره السياحه التنشيطيه داخل الفنادق مما سيكون له مردود ايجابي على الحركه السياحيه.

وكان قد افتتح الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار والطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المقر الدائم لإجراء فحص تحليل كورونا pcr، الذي أعدته جمعية المستثمرين بالمحافظة.

كما تفقد الوزيران الاجراءات الاحترازية بمطار الغردقة الدولي والتقى عدد من السياح اللذين أشادوا بتلك الإجراءات الاحترازية وطقس مدينه الغردقه المشمس.

ويلتقي الوزير، مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، كما يعقدا اجتماعا مع مستثمري السياحة بالمحافظة لبحث أبرز المعوقات التي تواجههم ومقترحات القطاع لمواجهة آثار وتداعيات كورونا.

ومن المقرر أن يزور الوزير غدا مدينة مرسى علم ويعقد اجتماعا مماثل مع جمعية المستثمرين السياحيين بالمدينة.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن اختيار هذا المقر جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتًا إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي وبالقرب من المناطق السياحية والفنادق ويسع عددًا كبيرًا من الراغبين في سحب العينات، ما سيكون له أثرًا كبيرًا في التيسير على السائحين وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم، موجهًا بسرعة تجهيزه لاستقبال السائحين.

وقد جاء اختيار المقر استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتًا إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي.
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