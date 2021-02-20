ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شحن 6100 طن صودا كاوية وتفريغ 3200 طن حديد وتداول 30 سفينة بميناء غرب بورسعيد

السبت 20/فبراير/2021 - 02:43 م
ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد  استقبل السفينة  ERDEK التي ترفع علم بنما وذلك لشحن 6100 طن صودا كاوية من الميناء. 

كما استقبل الميناء أيضًا السفينة SEVKETTIN SONAY وذلك لتفريغ 3200 طن حديد بالميناء.  

اقرأ أيضا

وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 30  سفينة، اليوم السبت، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينة  . 

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر استقبال سفينتين .

كما وصل الميناء سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة. 

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
شحن 6100 طن صودا كاوية وتفريغ 3200 طن حديد وتداول 30 سفينة بميناء غرب بورسعيد
شحن 6100 طن صودا كاوية وتفريغ 3200 طن حديد وتداول 30 سفينة بميناء غرب بورسعيد
شحن 6100 طن صودا كاوية وتفريغ 3200 طن حديد وتداول 30 سفينة بميناء غرب بورسعيد
شحن 6100 طن صودا كاوية وتفريغ 3200 طن حديد وتداول 30 سفينة بميناء غرب بورسعيد
Advertisements
Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ننشر نص كلمة الرئيس السيسي في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الأفريقية

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوربة السبانخ بـ 4 وصفات للشيف شربيني

وزير النقل يتفقد برج إشارات محطة قطارات ديروط.. صور

بالأسعار.. مقارنة بين بيجو 3008 وستروين C5 إير كروس موديلات 2021.. صور