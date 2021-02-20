شحن 6100 طن صودا كاوية وتفريغ 3200 طن حديد وتداول 30 سفينة بميناء غرب بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ERDEK التي ترفع علم بنما وذلك لشحن 6100 طن صودا كاوية من الميناء.





كما استقبل الميناء أيضًا السفينة SEVKETTIN SONAY وذلك لتفريغ 3200 طن حديد بالميناء.





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وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 30 سفينة، اليوم السبت، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينة .





وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر استقبال سفينتين .





كما وصل الميناء سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.





وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.