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رياضة

استعدادا لمواجهة سيمبا.. تدريب قوي لحراس مرمى الأهلي

السبت 20/فبراير/2021 - 03:02 م
يانكون ميشيل، مدرب
يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي
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عبد الحكيم أبو علم
أشرف يانكون ميشيل، مدرب الحراس بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على تدريبات وفقرات خاصة لثنائي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي، على هامش المران الجماعي الفريق الذي أقيم على ملعب «جيمخانا» في تنزانيا.
  
وانفرد «ميشيل» بالثنائي «الشناوي» و«لطفي» لخوض جانب من التدريبات الإضافية في مران الفريق، عقب الانتهاء من الفقرات الخاصة بالحراس والتي ضمت أيضا الثنائي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.
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