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الرئيس السيسي: الوضع الراهن يحتم علينا التعامل مع التحديات

السبت 20/فبراير/2021 - 03:03 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شيرين عادل
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتحية لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية بصفتهم خيرة العقول الإفريقية لقارة إفريقيا ".

وأضاف " السيسى" ، خلال كلمته ب اجتماع القاهرة رفيع المستوى رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والتى أذاعتها فضائية "إكسترا نيوز"، أنه فى الوقت الذى يجرى فيه الإعداد لاستقبالكم من جديد بالقاهرة قريبا وهو التقليد الذى أرسيناه على مدار السنوات الخمس الماضية لجمع شمل الهيئات العليا الإفريقية تحت مظلة واحدة فى القاهرة . 

وأشار إلى أن  اجتماع القاهرة رفيع المستوى رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية فى ظل غير عادية عمت دول العالم فى إفريقيا مثل باقى دول العالم فى تداعيات جائحة كورونا.

وتابع أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية فى كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانونى ودستورى إلى جانب التحديات على رأسها التعاون لمكافحة الإرهاب.
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