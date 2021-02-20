الرئيس السيسي يكشف تحديا كبيرا يواجه القارة الأفريقية وتأثيره السلبي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قامت في السنوات القليلة الماضية باتخاذ خطوات فاعلة نحو توفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مشيرا إلى انعكاس ذلك بالإيجاب على جودة الخدمات في مجالات متعددة، وتشجيع القطاع الخاص على ذلك التحول الرقمي.





وأضاف الرئيس السيسي، أثناء كلمته في اجتماع القاهرة رفيع المستوى الخاص بالمحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، أن التحول الرقمي برز أهميته في ظل تداعيات جائحة كورونا؛ وهو ما يحتم وجود قواعد دستورية وقانونية راسخة ورادعة تساهم في عملية تنظيم القواعد والإجراءات المتبعة لمواجهة التحديات التي تفرضها تلك الظروف الاستثنائية.





وأوضح أن عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر تمثل تحديا كبيرا أيضا في دول القارة الأفريقية، والتي سيكون عليها مواجهة هذا التحول الذي سينعكس عاجلاً على النظام التجاري الدولي بصورة من شأنها التأثير سلبًا على تلك الدول، التي لا تتخذ إجراءات عملية لتحقيق هذا التحول، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.





وألمح إلى أن دساتير البلاد الأفريقية هي وثائق قانونية حية ترشد وتوجه جميع الجهود التشريعية والقانونية، والأنشطة الاقتصادية والسياسية أيضًا في التعامل مع تلك التحديات ويجب أن تخضع دوما للتحديث.



