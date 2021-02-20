نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر من تناول القهوة في هذا الوقت.. الحوامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

شرب القهوة مفيد لجسمك ولكنه قد يكون ضارًا أيضًا إذا شربتها على معدة فارغة في الصباح، لأن شرب فنجان من القهوة على معدة فارغة، قد يتسبب في إطلاق حمض الهيدروكلوريك داخل جهازك الهضمي

، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل في الهضم، لأنه قد يؤدي إلى صعوبة هضم البروتينات.