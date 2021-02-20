نشرة المرأة والصحة.. دراسة تحذر من تناول القهوة في هذا الوقت.. الحوامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نقدم إليكم ابرز هذه الاخبار خلال التقرير التالي...
شرب القهوة مفيد لجسمك ولكنه قد يكون ضارًا أيضًا إذا شربتها على معدة فارغة في الصباح، لأن شرب فنجان من القهوة على معدة فارغة، قد يتسبب في إطلاق حمض الهيدروكلوريك داخل جهازك الهضمي، وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل في الهضم، لأنه قد يؤدي إلى صعوبة هضم البروتينات.
كشفت دراسة امريكية حديثة أن النساء الحوامل من أكثر الفئات المهددة بالاصابة بفيروس كورونا بسهولة بل وتتزايد لديهن مخاطر الاصابة بالاعراض الشديدة للفيروس مما يتطلب منهن الابتعاد نهائيا عن اى مصدر للعدوى والالتزام بالتباعد الاجتماعى والتغذية السليمة للتمكن من تجنب الاصابة بفيروس كورونا كوفيد – 19.
وجدت دراسة جديدة وفقًا لموقع medicalxpress، وأكدت أن البعض يواجه الاكتئاب أو مشكلة في التركيز، ويمكن أن يكون الاكتئاب أيضًا مهددًا للحياة، وذلك بسبب فيروس كورونا، ولذلك من المهم فهم أسبابه وكيفية تحديده والخطوات التي يمكننا اتخاذها لمواجهته، فيما يلي بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها حتى ينتهي الوباء للبحث عن بعضنا البعض والبقاء بصحة أفضل.
السعادة هي شيء نسعى إليه جميعًا، أحيانًا يكون الأمر سهلًا وطبيعيًا ، وفي أحيان أخرى يكون صراعًا تامًا، وقد نتساءل في بعض الأحيان هل نحن سعداء فعلا أم لا.
شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.