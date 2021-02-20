دراسة: الحوامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

كشفت دراسة امريكية حديثة أن النساء الحوامل من أكثر الفئات المهددة بالاصابة بفيروس كورونا بسهولة بل وتتزايد لديهن مخاطر الاصابة بالاعراض الشديدة للفيروس مما يتطلب منهن الابتعاد نهائيا عن اى مصدر للعدوى والالتزام بالتباعد الاجتماعى والتغذية السليمة للتمكن من تجنب الاصابة بفيروس كورونا كوفيد – 19.





واوضح الخبراء أن الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا المستجد كانت معقدة بسبب تداخلها مع علامات الحمل الطبيعي مثل الغثيان والتعب والاحتقان، ويمكن أن تستمر اعراض كورونا لديهن فترة طويلة.





وذكرت المجلة الأميركية لأمراض النساء والتوليد، أن الدراسة الجديدة القت الضوء على 240 امرأة حاملا من المصابات بكورونا في عشرات المستشفيات الحكومية والمصحات الخاصة وذلك في الفترة من مارس حتى يونيو الماضى.





ووجدت الدراسة أن معدل الإصابة بين السيدات الحوامل في واشنطن على سبيل المثال كان أعلى 70% من البالغين من العمر نفسه في نفس المدينة، كما كانت نسب الإصابة بين النساء الحوامل صاحبات البشرة الملونة كانت أعلى بمرتين إلى أربع مرات مما كان يتوقعه العلماء.









وتعتبر فترة الحمل حساسة ومصيرية فيما يتعلق بصحة الأجنة والأمهات، وغالبا ما يتم استبعادهم من توصيات التطعيم حتى الآن.





وصرحت الدكتورة كريستينا آدامز والدورف، طبيبة أمراض النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة واشنطن، بأن لكثير من الادلة تؤكد أن الحمل يجب اعتباره حالة صحية عالية الخطورة ويصعب اعطاء النساء اللقاح ضد كورونا لسلامتهن وسلامة الاجنة، مضيفة أن البيانات توضح أن الحوامل لم يتجنبن الوباء كما كنا نأمل، وتحملت المجتمعات الملونة العبء الأكبر".



