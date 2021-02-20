ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: الحوامل أكثر عرضة للإصابة بكورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء محمد
كشفت دراسة امريكية حديثة أن النساء الحوامل من أكثر الفئات المهددة بالاصابة بفيروس كورونا بسهولة بل وتتزايد لديهن مخاطر الاصابة بالاعراض الشديدة للفيروس مما يتطلب منهن الابتعاد نهائيا عن اى مصدر للعدوى والالتزام بالتباعد الاجتماعى والتغذية السليمة للتمكن من تجنب الاصابة بفيروس كورونا كوفيد – 19.

واوضح الخبراء أن الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا المستجد كانت معقدة بسبب تداخلها مع علامات الحمل الطبيعي مثل الغثيان والتعب والاحتقان، ويمكن أن تستمر  اعراض كورونا لديهن فترة طويلة.

وذكرت المجلة الأميركية لأمراض النساء والتوليد، أن الدراسة الجديدة القت الضوء على 240 امرأة حاملا من المصابات بكورونا في عشرات المستشفيات الحكومية والمصحات الخاصة وذلك في الفترة من مارس حتى يونيو الماضى.

ووجدت الدراسة أن معدل الإصابة بين السيدات الحوامل في  واشنطن على سبيل المثال كان أعلى 70% من البالغين من العمر نفسه في نفس المدينة، كما كانت نسب الإصابة بين النساء الحوامل صاحبات البشرة الملونة كانت أعلى بمرتين إلى أربع مرات مما كان يتوقعه العلماء.


وتعتبر فترة الحمل حساسة ومصيرية فيما يتعلق بصحة الأجنة والأمهات، وغالبا ما يتم استبعادهم من توصيات التطعيم حتى الآن.

وصرحت الدكتورة كريستينا آدامز والدورف، طبيبة أمراض النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة واشنطن، بأن لكثير من الادلة تؤكد أن الحمل يجب اعتباره حالة صحية عالية الخطورة ويصعب اعطاء النساء اللقاح ضد كورونا لسلامتهن وسلامة الاجنة، مضيفة أن البيانات توضح أن الحوامل لم يتجنبن الوباء كما كنا نأمل، وتحملت المجتمعات الملونة العبء الأكبر".

وكشفت الدراسة أن النساء الحوامل المصابات لديهن معدل دخول المستشفى المرتبط بكورونا أعلى بـ3.5 مرة من عموم السكان في واشنطن، وكانت معدلات وفيات كورونا أعلى 13 مرة بين الأمهات الحوامل مقارنة بالأفراد من العمر نفسه الغير حوامل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرزهم الحوامل.. هؤلاء ممنوعون من الحصول على لقاح كورونا

دراسة: الحوامل أقل عرضة لفيروس كورونا من غيرهم

دراسة تطمئن الحوامل.. لا ينقلن عدوى كورونا إلى أطفالهن

دراسة: النساء الحوامل أكثر عُرضة للوفاة من COVID-19

دراسة: الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

دراسة: الأجنة داخل الرحم تحصل على مناعة ضد فيروس كورونا

ترشيحاتنا

قرارات وإجراءات مرتقبة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم.. صدى البلد ينشر التفاصيل

حكم إهانة الزوج لزوجته وعقابها في الإسلام

خطأ شائع يقع فيه بعض المصلين يبطل الصلاة .. الإفتاء تكشف عنه

طنطا يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورلي ويخني ولسان عصفور.. طريقة عمل العكاوي بـ3 وصفات

بـ الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الجلد الأسود.. ملك زاهر تستعرض أناقتها على إنستجرام