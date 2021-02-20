بـ الكاجوال الجريء.. ريم سامي تستعرض جمالها على إنستجرام
السبت 20/فبراير/2021 - 03:57 م
ريم سامي
شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.
وتألقت ريم سامي
، بجيب قصيرة باللون البيج الذى يبرز جمالها، وارتدت تي شيرت باللون الابيض الذى يبرز عن رشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم سامي
في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يكشف جمالها مع نظارة شمسية باللون الأسود.
كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمال ظهورها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوار، واكتفت بوضع ساعة لليد باللون الفضي.