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تعليم

«الأعلى للجامعات» يقدم الفرصة للطلاب للاعتذار عن الامتحانات وفق هذه الشروط

السبت 20/فبراير/2021 - 03:20 م
نهلة الشربيني
نهلة الشربيني
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نهلة الشربيني

أجاز المجلس الأعلى للجامعات، تقديم الطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا، اعتذارًا عن أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقًا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.


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أما بالنسبة إلى الطلاب الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقًا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.


وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح اليوم، السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.


وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.


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