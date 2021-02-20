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فن

بالأسود.. عبير صبري تتألق في أحدث ظهور

السبت 20/فبراير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت عبير صبري، فى الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا أسود مميزًا.

وتشارك عبير صبري، حاليًا في تصوير مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

كانت أحدث أعمال عبير صبري مسلسل "خيانة عهد " الذى عرض في رمضان الماضي 2020، وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز وحصلت من خلاله على العديد من الجوائز.

المسلسل بطولة كل من النجمة يسرا وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.
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