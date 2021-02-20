ذهب وعملات وصكوك.. ما هو الغطاء النقدي ولماذا لا نطبع الفلوس بكثرة؟





والغطاء النقدي بحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية هو حجم الذهب الموجود والعملات الصعبة وأيضا الصكوك، وبحسب نسبة تلك المعطيات يكون سقف الدولة في طباعة المال، حتى لا ينتج عن ذلك عملية تضخم للأسعار، حيث انه حاله طباعة أموال أكثر من تلك الأصول، ينتج عن ذلك ارتفاع قيمة المنتجات ومن ثم لا قيمة للأموال، بل وتحدث خلل بالأسواق والاقتصاد.





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وخلال نهاية العام الماضي 2020، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن مصر خلال الفترة من 1926 حتى عام 1953 كان لديها أكبر غطاء نقدي في العالم، وكانت أوقية الذهب تساوي 4 جنيهات مصرية.





وأضاف "مدبولي"، كان لدينا أيضا فائض في الميزان التجاري وليس عجزًا خلال تلك الفترة، مما انعكس على قوة العملة المصرية خلالها، وكان الجنيه المصري يعادل قيمة الجنيه الذهب تقريبًا، والدولار حينها كان يساوي 20 قرشا.





وبحسب لأخر تحديثات الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فقد شهدت الفترة من عام 1990 حتى عام 2004 زيادات كبيرة ومتواصلة في إصدار النقد بالمقارنة مع الفترات السابقة لها، وبلغ معدل الزيادة خلال تلك الفترة 11.7% في المتوسط .





ويتكون الغطاء النقدي الحالي من الذهب وصكوك على الخزانة العامة، وتتوزع الأهمية النسبية لهذه المكونات في نهاية عام 2004 كما يلي :

- 7.4 % ذهب و 92.6 % صكوك على الخزانة المصرية .





فيما توزع الأهمية النسبية للنقد المصدر حسب الفئات في نهاية يونيو 2004 كما يلي :

30.9% للورقة فئة الـ100 جم و 38.0% للورقة فئة الـ 50جم و18.4 % للورقة فئة الـ20جم ، 9.2 % للورقة فئة الـ10 جم و0.3% للورقة فئة الـ 50 قرشا و0.2 % للورقة فئة الـ 25 قرشا.





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يتساءل بعض البسطاء "لماذا لا تطبع الدولة فلوس وتحل أزمة الفقراء"، ولا يعلمون أن طباعة الأموال حتى لا تكون مضرة لها قواعد وأصول ومحركات ومؤثرات، والدافع الأكبر له هو ما يسمى بـ الغطاء النقدي.