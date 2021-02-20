ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو النواب: تجربة المدن الجديدة نجحت فى مصر بعد تغير الفكر المجتمعي

السبت 20/فبراير/2021 - 04:33 م
فخري الفقي
فخري الفقي
Advertisements
ياسمين القصاص
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير  الاقتصادي وعضو مجلس النواب، إن القضية الديموجرافية تشمل 3 جوانب أساسية، حيث أن الجانب الاول زيادة السكان من حيث العدد، منوها إلى أن معدل النمو فى أعداد السكان يصل إلى 2 مليون نسمة كل سنة، الجانب الثاني هو الكيف أى جودة وكيفية تعليم هؤلاء السكان، ومن ثم الجانب الثالث يكون توزيع الزيادة السكانية على المساحة الاجمالية للدولة المصرية.

وأضاف"عضو مجلس النواب"، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن مساحة مصر تكون مليون كم مربع، ونسبة مأهول السكان حوالى 7% علي أقصي تقدير حسب الاحصائيات المتاحة، كاشفا أن هناك تكدسا ديموجرافيا، رغما عن تلك التوسعات في المدن العمرانية الجديدة.

وأشار ، إلى أن المخطط هو الوصول إلى 12% لعام 2030، فيتم تشجيع زيادة الـ 2 مليون لكل عام الخاص بهذا الجيل، وذلك بسبب المدن الجديدة التى تزداد عن أكثر من 20 مدينة عمرانية جديدة. 

وأعرب عن أمله أن يكون الاقتصاد المصري أكثر تنمية مستدامة وأكثر عدالة ومساواة بين فئات الشعب المصري، وأكثر ذكاء، وأن يكون اقتصاد رقمي، واقتصاد أكثر اخضرار وصديقًا للبيئة، وأكثر ديناميكية كي يلعب القطاع الخاص دورا أكبر.

وأشار إلي أن المشاط طمأنت النواب حول التدفقات التي تاتي الي مصر من الاستثمار الاجنبي المباشر، الذي نحو بلغ 9.8 مليار دولار، ثلثه موجه للقطاع الخاص، معربا عن أمله زيادته في القريب العاجل.

وقال إن الاستثمار الاجنبي بلغ 3% من الناتج المحلي لمصر في 2020، مقارنة بهونج كونج الذي يبلغ 14.% من الناتج القومي، وسنغافورة 28 % من الناتج القومي، معربا عن تقديره للجهد المبذول ووزارة التعاون والدكتورة رانيا المشاط في ظل جائحة كورونا، متطلعًا لزيادة هذه النسبة، متسائًلًا عن المستهدف لوزارة التعاون الدولي في 2021  وتوقعاتها الشخصية حول تحقيق المستهدف.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني يوضح مزايا اتفاقية مصر مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم منظومة المترو

زيارة الرئيس السيسي لـ الأردن وتأكيد مدبولي اجتياز الحكومة اختبار كورونا يتصدران عناوين الصحف

فخري الفقي: الاقتصاد المصري يحاول أن يواكب التطورات العالمية

لدعم التنمية المستدامة.. وزيرة التعاون الدولي تتابع أوجه التعاون المستقبلية مع بعثة الخزانة الفرنسية

هالة السعيد : مصر تستحوذ على المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا

ترشيحاتنا

على خطى ووهان.. خطر جديد يهدد البشرية من أفريقيا ..صور

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

نشرة الحوادث.. مفاجآت في قضية سفاح الجيزة وشهادة تميم يونس.. وتامر أمين أمام القضاء

لعشاق الليل.. دراسة تؤكد: السهر يؤثر على الصحة العقلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورلي ويخني ولسان عصفور.. طريقة عمل العكاوي بـ3 وصفات

بـ الكاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

بـ الجلد الأسود.. ملك زاهر تستعرض أناقتها على إنستجرام