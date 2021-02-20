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رئيس المحكمة الدستورية: مصر بذلت جهودا كبيرة في الحد من آثار كورونا على المواطنين

السبت 20/فبراير/2021 - 03:54 م
المستشار سعيد مرعى
المستشار سعيد مرعى
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شيرين عادل
قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية من المقرر أن يعقد فى نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك بعد الاجتماع التحضيري الافتراضي اليوم.

وأضاف "مرعى"، في تقرير أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تفضل اليوم بإلقاء كلمته في الاجتماع التحضيري، مؤكدا أن رعاية الرئيس السيسي للاجتماع أعطت للمؤتمر أهمية خاصة وقيمة كبيرة ودفعة قوية.

وأشار إلى أن الكلمة القيمة التى ألقاها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، باجتماع القاهرة رفيع المستوى رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، اشتملت على عدة 3 محاور، منها جائحة كورونا وما ترتب عليها من تأثيرات فى اقتصاديات الدول الأفريقية.

ولفت إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة فى الحد من آثار الجائحة على المصريين حفاظا على المواطنين وصحتهم وكافة الإجراءات التى اتخذتها الدولة من منظومة طبية كبييرة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى والمتعلقة بصحة المواطن والتى أنتجت ثمارها.

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