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رياضة

الدوري الإسباني.. ميسي وجريزمان على رأس قائمة برشلونة لمواجهة قادش

السبت 20/فبراير/2021 - 04:12 م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا استعدادا لمواجهة قادش، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة قادش كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن- نيتو - إيناكي.

خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو - بيكيه - أومتيتي - أوسكار - لينجليت - ديست.

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري - بيانيتش ترينكاو - ماثيوس - بويج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديملي - أنطوان جريزمان- مارتن برثوايت.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز الـ 15 بـ 24 نقطة.




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