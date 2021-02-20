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منوعات

بـ الفسفوري.. سلمى الشيمي بإطلالة مثيرة للجدل على حمام السباحة

السبت 20/فبراير/2021 - 05:03 م
سلمي الشيمي
سلمي الشيمي
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محمد بدران
شاركت الموديل سلمى الشيمي، صاحبة جلسة التصوير المثيرة، التي عُرفت إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، متابعيها، بجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت سلمى الشيمي علي حمام سباحة وهي ترتدي فستانًا جريئاً باللون الفسفوري مكشوف الصدر والساقين، وهو ما أبرز مفاتن جسدها، وتركت خصلات شعرها مُنسدلة عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما أبرز من تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سلمي الشيمي علي المكياج  الصارخ واختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ومع وضع اللون البني كأحمر شفاه.

يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.

سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورًا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا جلسة تصوير الموز التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.

تعمل سلمى الشيمي موديل وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابها على إنستجرام وفيسبوك مليء بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.


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