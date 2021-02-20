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رياضة

هدف بوشكاش.. محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

السبت 20/فبراير/2021 - 05:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف فريق ليفربول نظيره إيفرتون، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ولعب محمد صلاح 4 مباريات أمام فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع محمد صلاح تسجيل هدفين فقط، وتم اختيار هدف محمد صلاح الاول كأجمل هدف في العام ليفوز بجائزة "بوشكاش" من قبل الفيفا في 2018.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الذي يحتل المركز الرابع.

في حال فوز ليفربول على إيفرتون سيقفز للمركز الرابع مؤقتا، لحين خوض بقية الفرق مبارياتها، وسيستعيد وقتها الريدز الثقة بعد الخسارة في آخر 3 مباريات خاضها، أمام برايتون 1-0، و1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة قبل الماضية، و3-1 أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية. 

ويقدم نجمنا المصري محمد صلاح، واحدًا من أفضل مواسمه في مسيرته الاحترافية مع فريقه ليفربول، بعد موسمه الاستثنائي 2017-2018، حيث يحتل الفرعون المصري صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا.

محمد صلاح سجل هذا الموسم 24 هدفًا في 34 مباراة، وقام بصناعة 4 أهداف، بمجموع 17 هدفًا في البريميرليج، 4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتخطى عدد الأهداف الذي أحرزها الموسم الماضي، والذي توج في ببطولة الدوري الإنجليزي.
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