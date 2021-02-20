بصحبة رضا عبد العال .. مي حلمي تتمايل على أنغام مهرجان اللي عايز يمشي.. فيديو

شاركت المذيعة مي حلمي جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد، بصحبة رضا عبد العال لاعب الزمالك السابق، وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مي حلمي خلال الفيديو وهى تردد مع رضا عبد العال كمات أغنية "مع السلامة اللي عايز يمشي"، وعلقت عليها "مع السلامه للي عايز 😈.. وعادي وعادي وعادي 💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼😁"، وقد نال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وفي سياق منفصل، واصل كلا من مي حلمي ومحمد رشاد إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد إعلانهما الطلاق منذ أشهر.



وتحدثت المذيعة مي حلمي لأول مرة عن أسباب انفصالها عن زوجها الفنان محمد رشاد.



وظهرت مي حلمي، من خلال فيديو عبر "إنستجرام"، وأكدت أنها تعرضت لظلم كبير طوال فترة زواجها من محمد رشاد حتى قررت الانفصال، مشيرة إلى أن هناك نوعا من أنواع الخيانة بالعلاقة.

من جهته، علَّق محمد رشاد، على الأمر، من خلال منشور، كتب من خلاله: "إن الله حليم ستار، وإذ ابتليتم فاستتروا، والسكوت مش ضعف، ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب".

كانت الخلافات بينهما بدأت عندما ألغى الثنائي حفل زفافهما، قبل إحيائه بساعات قليلة، وترددت حينها أقاويل تفيد بنقل مي حلمي إلى المستشفى، ومن ثم انتشرت أنباء تؤكد أن إلغاء حفل الزفاف؛ بسبب مشاكل تخص "القايمة".



وبعد عدة أشهر، فاجأ كل من مي حلمي ومحمد رشاد، الجمهور، بإعلان زواجهما بشكل رسمي، ومن ثم أعلنت مي حلمي مرور زوجها بضائقة مادية، من خلال فيديو ظهرت فيه وهي تبكي.